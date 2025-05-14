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Balıkesir’de 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

TEFECİLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir’de gerçekleştirilen bir tefecilik operasyonunda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, mali suçlara yönelik daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenliyor.

ARAMALARDA YETKİLİ MALZEMELER BULUNDU

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve çekin yanı sıra, 3 telefon, çeşitli dokümanlar, 12 bin 206 dolar, 325 bin lira ve 100 avro da ele geçiriliyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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