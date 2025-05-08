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Balıkesir’de 803 Gram Esrar Ele Geçirildi

NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Balıkesir’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, toplam 803 gram toz esrar ele geçirildi. Aynı zamanda operasyonda yakalanan bir kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YETKİLİLERİN YAPTIKLARI İŞLEMLER

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 803 gram toz esrarın yanı sıra 57 gram skunk esrar da bulundu. Olayla bağlantılı olarak adli makamlara sevk edilen bir şahıs hakkında, uyuşturucu madde ticareti suçundan adli kontrol kararı alındı.

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