Balıkesir’de Afetler Devam Ediyor

Balıkesir’de Son Bir Ayda Yaşanan Afetler

ÖNEMLİ DEPREM ETKİSİ

Balıkesir, son bir ayda meydana gelen afetler ile Türkiye kamuoyunda dikkat çekiyor. 10 Ağustos’ta Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir şok yaratıyor. Bu deprem sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi yaralandı ve binden fazla evde hasar oluştu. Balıkesir’deki afetlerin başlangıcı olarak kabul edilen bu deprem, vatandaşlar üzerinde derin bir etki bıraktı.

DENİZ KAZALARI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

21 Ağustos’ta Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğüne dair anons yapıldı. Gemide panik anları yaşanırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına hızla başladı. Kaybolan yabancı uyruklu kişinin bulunması için çalışmalar durmaksızın sürüyor. Ayrıca, Temmuz ayı ortalarında Avşa-Tekirdağ seferini yapan bir gemide yangın çıkmıştı ve yolcular saatlerce Marmara Denizi ortalarında mahsur kalmıştı. Kurtarma ekipleri bu yolcular için seferber oldu.

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

Balıkesir’de orman ve arazi yangınları da gündemi meşgul ediyor. Altıeylül, Dursunbey, Marmara Adası gibi noktalarda çıkan birçok yangında itfaiye ekipleri mücadele vermekte. Bu yangınlardan biri, Bigadiç ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde gerçekleşti ve 10’dan fazla köy evi kül oldu. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandığı belirtiliyor.

TEKNE FACİASI VE CENAZE ARAMA ÇALIŞMALARI

Ağustos ayının başlarında Yalova’dan Graywolf isimli tekne ile yola çıkan işadamı Halit Yukay’ın teknesi, Marmara Adası açıklarında alabora oldu. Tekneye ait parçalar denizde bulunurken, Yukay’a ait bir iz de tespit edildi. Marmara Denizi’nde 68 metrede bir cenaze bulundu ve bu cenazenin çıkarılması için ekipler çalışmalarına başladı. Cenazenin Yukay’a ait olup olmadığı, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.