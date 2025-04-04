Balıkesir’de Aile İçi Kavga Cinayetle Sonlandı

kanlı kavgada trajik bir son

Balıkesir’de yaşanan aile içi bir kavga, trajik bir şekilde sonuçlandı. 14 yaşındaki bir çocuk, annesine şiddet uygulayan babasına bıçakla saldırarak onun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın detaylarına göre, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki İstasyon Mahallesi’nde, M.Ç. (38) isimli baba, eşi N.Ç.’ye (37) evlerinde şiddet uyguladı. Bu durum karşısında çocukları R.E.Ç. (14), annesini korumak amacıyla babası M.Ç.’yi ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı.

kız kardeşin müdahalesi

Olay sırasında, kavga etmeye çalışan kız kardeş C.Ç. (16) de yaralandı ve bacağından hafif şekilde hasar aldı. İhbar üzerine, 112 Acil Servis ekipleri, müdahale için olay yerine geldi ve her iki kişiyi Dursunbey Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen baba M.Ç. hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından R.E.Ç., gözaltına alındı.