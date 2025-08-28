Haberler

Balıkesir’de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Balıkesir’de gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü tarafından kaza meydana geldi. Olay, İstasyon Kavşağı’ndan Emniyet Kavşağı yönüne ilerleyen aracın Bandırma Caddesi’nde bulunan bir otelin önünde kazaya karışması sonucu gerçekleşti. Kazanın duyulmasının ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine geldi.

EKİPLERİN YAPTIĞI DENETİMLER

Ekipler, kaza mahallinde yaptığı inceleme sonrasında sürücünün hem alkollü hem de ehliyetsiz olduğunu belirledi. Durum üzerine sürücüye gerekli cezai işlemler uygulandı. Yoğun güvenlik önlemleri alınarak, kazanın detayları için bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazada, herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

