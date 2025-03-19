Balıkesir’de Ani Soğuk Hava Dalgası

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİ GÖSTERİYOR

Balıkesir ve çevresinde günler öncesinden yapılan uyarıların ardından, soğuk hava dalgası 18 Mart akşamında etkisini göstermeye başladı. Bandırma ve Erdek ilçeleri, şiddetli fırtına ile birlikte soğuk hava etkisi altına girdi. Yüksek kesimlerde kar yağışı meydana gelirken, geçtiğimiz hafta 28 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar, birden düşerek gündüz 7 derece, gece ise 4 dereceye kadar geriledi. Özellikle Erdek Kapıdağ Yarımadası ve Karadağ bölgesinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bildiriliyor.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirtiyor. 24 Mart’a kadar devam etmesi beklenen bu soğuk hava, zirai don riski taşıyor. Bu nedenle, vatandaşların ve çiftçilerin gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulanıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan sonra gelen ani soğuk hava dalgası, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” sözünü bir kez daha doğruladı.

KAR ŞAŞKINLIĞI YAŞANIYOR

Bandırma ve Erdek’te yaşayanlar, mart ayında gelen bu beklenmedik kış sürprizini şaşkınlıkla karşılıyor. Soğuk havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.