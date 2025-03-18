Balıkesir’de Araç Sayısı Şubat Ayında Arttı

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTMAKTADIR

Balıkesir’de şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 647 bin 154’e çıkmış durumda. Türkiye genelinde ise şubat ayında 136 bin 810 taşıtın trafiğe kaydı yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir’deki trafiğe kayıtlı taşıt sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 647 bin 154 olduğu ifade ediliyor.

TAŞIT TİPLERİ VE YÜZDE DAĞILIMI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına bakıldığında, yüzde 50,2’sinin otomobil, yüzde 32,7’sinin motosiklet, yüzde 9,2’sinin kamyonet, yüzde 3,3’ünün traktör, yüzde 1,7’sinin kamyon, yüzde 1,5’inin minibüs, yüzde 0,8’inin otobüs ve yüzde 0,1’inin özel amaçlı taşıtlar oluşturduğunu görüyoruz.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİMLER GÖZLEMLENMEKTEDIR

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azalmıştır. Motosiklet kaydı yüzde 61,9, otobüs kaydı yüzde 52,6, traktör kaydı yüzde 47,2, özel amaçlı taşıt kaydı yüzde 41,2, minibüs kaydı yüzde 16,8 artış gösterirken, kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azalma yaşandığı duyurulmuştur.