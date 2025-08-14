Balıkesir’de Aranan Suçlular Yakalandı

BALIKESİR’DE BAŞARILI OPERASYON

Balıkesir’de polis ekipleri, aranan suçluların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 18 hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve suçlarla mücadele amacıyla, geçtiğimiz gün 07.00-18:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

TOPLAMDA 28 ŞAHIS YAKALANDI

97 ekip ve 310 personelin katıldığı bu operasyonlar sonucunda, 15-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl cezası olan bir şahıs ve 0-5 yıl cezası bulunan 16 şahıs yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 10 şahıs da operasyon kapsamında ele geçirildi. Toplamda 28 aranan şahıs adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.