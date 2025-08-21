Balıkesir’de Aranan V.E Yakalandı

SUÇLARDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Balıkesir’de çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan V.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, Balıkesir, Çanakkale ve Demirci adliyeleri tarafından birden çok kişiyle yağma, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan V.E’nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheliyi, 20 Ağustos’ta il merkezinde gözaltına aldı. Emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.E, çıkarıldığı hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.