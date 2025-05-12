Balıkesir’de Arazi Aracı Devrildi, 1 Ölü

KAZADA HAYATINI KAYBEDENİN GEÇMİŞİ

Balıkesir’de bir arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Edremit ilçesi ile Çanakkale Yenice ilçesi Kalkım yolu üzerinde gerçekleşti. Edremit yönüne giden 10 KA 432 plakalı arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak takla attı. Olayın ardından, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ TAKİP EDİLİYOR

Yapılan incelemelerde, araçtaki Onur Yavaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Diğer yaralılar K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A., Çanakkale Yenice ve Balıkesir Edremit’teki hastanelere götürüldü. Yaralılardan bazıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GEÇMİŞTEKİ KAZALARI UNUTULMADI

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Onur Yavaş’ın off road ile yoğun bir ilgisi olduğu ve daha önce Kazdağları’nda gerçekleşen bir başka kazada arazi aracıyla uçuruma düşerek yaralandığı ve bu olay sonrasında engelli kaldığı öğrenildi.