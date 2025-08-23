Balıkesir’de Ceset Bulundu, Halit Yukay’ı

Denizin 68 METRE ALTINDA BİR CESEDE ULAŞILDI

Balıkesir’in Marmara Adası çevresinde, deniz tabanında bulunan bir cesede ulaşıldı. Parçalanmış bir durumda olan cesedin, ‘Graywolf’ isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu iddia ediliyor. 4 Ağustos tarihinde Yalova’dan Yunanistan’a gitmek üzere yol alan ve 5 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunan ‘Graywolf’ isimli yatın sahibi Halit Yukay’ın, parçalanmış yatı ile birlikte denizin 68 metre altında sıkışmış olduğu düşünülen cesedinin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Cesedin çıkartılmasından sonra kimliğinin tespit edileceği bildirildi.

OlayLA İLGİLİ GELİŞMELER

Marmara Adası açıklarındaki olayla ilgili olarak, Yalova’da ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçlamasıyla 7 Ağustos Perşembe günü gözaltına alındı. Ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen kaptan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaptanın tutuklama sürecinde gemideki çarpma izleri önemli bir rol oynadı. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, parçalanan yatta bulunan boya izlerinin ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin boyasıyla eşleştiği belirtildi. Ayrıca, gemideki çarpma izlerinin de yatla örtüştüğü ortaya kondu.