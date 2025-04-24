Balıkesir’de Çocuklar Bileklik Yapıldı

ETKİNLİKLER HIZLANIYOR

Balıkesir’de, Yeşilay Çocuk Komisyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan bileklikler, çocuklara armağan edildi. Yeşilay Çocuk Komisyonu gönüllüleri, 23 Nisan dolayısıyla düzenledikleri etkinlikleri gerçekleştiriyor. Çocuklar, birlikte çalışarak 200 adet Yeşilay bilekliğini hazırladı.

BİLEKLİKLER VATANDAŞLARA HEDİYE EDİLDİ

Çocukların yaptığı bileklikler, hem vatandaşlara hem de çocuklara hediye edildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, çocukların Yeşilay’ın projelerine önemli katkıda bulunduğunu belirtiyor ve emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ediyor.