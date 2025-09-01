Haberler

Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

BALIKESİR’DE DEAŞ OPERASYONU

Balıkesir’de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen çalışmalarda bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışma çerçevesinde, geçmişte Irak’ta örgüt içerisinde yer aldığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, mahkeme tarafından tutuklanma kararı verildi. Yetkililer, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik mücadelelerin kararlılıkla devam ettiğini belirtiyor.

