Balıkesir’de Dolandırıcılık İçin Şüpheliler Tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Balıkesir ve Aydın’da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 2 kişiden yaklaşık 7 milyon lira aldı. Bu nedenle gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.D. isimli 82 yaşındaki bir şahsı arayıp, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para almak için çalışmalara başladı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Ekipler, Aydın’da da yaşlı bir bireyin 1 milyon lirasının dolandırıldığını belirledi ve zanlıların yakalanması için özel bir ekip oluşturdu. Elde edilen bilgilere göre, yaklaşık 250 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında, olaya karışan 5 şüpheli belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstanbul, Antalya, Aydın ve Kilis’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklandı ve diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu dolandırıcılık olayı, özellikle yaşlı bireylerin hedef alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet güçleri, benzeri olayların önlenmesi için gereken çalışmaları sürdürüyor.