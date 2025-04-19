Balıkesir’de Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

BALIKESİR’DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Balıkesir’de, kargo ve vergi parası adı altında dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerden değerli eşyalarının gümrükte takıldığını öğrenen iki şahıs, bu kişiler tarafından kargo ve vergi parası adı altında toplamda 1 milyon 285 bin TL dolandırıldıklarını polise bildirdi. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi belirleyen ekipler, Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Olayda adı geçen E.K. isimli şüpheli, mağdurun 1 milyon 285 bin TL değerindeki kaybını karşılama tedbiri ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.