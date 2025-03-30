Balıkesir’de Dört Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü

KAZA DURUMU VE FAKTÖRLERİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında, kimliği öğrenilemeyen sürücülerin bulunduğu dört otomobil çarpıştı. Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi sonrası, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Güllü Çoban’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esma Sağlam da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.