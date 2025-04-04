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Balıkesir’de Eş Zamanlı Polis Operasyonu

POLİS OPERASYONU REALİZE EDİLDİ

Balıkesir’de, hapis cezası alan ve firari olan şahıslara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir Valiliği’nin koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve yasadışı faaliyetlerle mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanması için eş zamanlı bir çalışma yaptı. Operasyon, geçtiğimiz gün saat 07.00 ile 17.00 arasında il genelinde gerçekleştirildi.

ARANAN ŞAHSILAR YAKALANDI

Operasyona 96 ekip ve 320 personel katıldı. Yapılan çalışmalarda, 5-10 yıl arası hapis cezası almış 1 kişi, 0-5 yıl arası cezası bulunan 11 kişi ve ifadeye yönelik aranan toplamda 24 kişi yakalandı. Böylece, toplamda 36 şahıs adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 12’si cezaevine gönderildi.

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