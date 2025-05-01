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Balıkesir’de Firari Hükümlüler Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU

Balıkesir’de, uyuşturucu ticareti suçlarından hapis cezası alan iki firari hükümlü, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti nedeniyle 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.G. ile 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.A’nın izini sürmek için harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda, firari hükümlüler düzenlenen eş zamanlı baskınla saklandıkları adreste yakalandı. S.G. ve İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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