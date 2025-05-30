Balıkesir’de Fuhşa Yönelik Operasyon Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Balıkesir’de, polis ekipleri fuhşu engelleyebilmek amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenliyor. Bu operasyon neticesinde 3 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise sınır dışı ediliyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nin düzenlediği operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçları kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen adres aramalarında, toplamda 20 bin 980 Türk Lirası, bin 100 Amerikan Doları, 10 bin Rus Rublesi ve 36 bin Özbek Somu ile 5 cep telefonu ele geçiriliyor. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli tutuklanıyor.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Ayrıca, yasal ikamet hakkı olmadığı tespit edilen 6 Afganistan uyruklu ve 2 Özbekistan uyruklu kişi, toplam 8 şahıs için sınır dışı işlemleri yapılıyor. Bu durum, fuhşun önlenmesine yönelik çabaların devam ettiğini gösteriyor.