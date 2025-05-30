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Balıkesir’de Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

FUHUŞ OPERASYONU BALIKESİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir’de polis, fuhuş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık yapma ve yer sağlama suçlamalarıyla 8 zanlı yakalandı.

ARAGİLERDE ELE GEÇİRİLENLER ARAŞTIRILIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda toplam 20 bin 980 lira, çeşitli ülkelere ait dövizler ve 5 cep telefonu bulundu. Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5’i hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, yasal ikamet hakkı bulunmadığı tespit edilen 6 Afganistan uyruklu ve 2 Özbekistan uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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