Balıkesir’de Gündem Olan Diyalog

OLAY BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Balıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşen bir diyalog, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kutlamalar esnasında bir muhabir, katılımcılardan kameraya bakarak “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” demelerini istedi. Yahut, muhabirin yönlendirmesiyle görme engelli bir vatandaş, “Tam adamını buldun” cevabını verdi.

KARŞILIKLI SOHBETTE ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Muhabir, “Kameraya bakarak söyleyeceksiniz, tam karşınızda” dediğinde, görme engelli vatandaş “Ben görme engelliyim” karşılığını verdi. Bunun üzerine ne yapacağını bilemeyen muhabir, “Görmedim amca” sözleriyle ortamda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı. Olayın videoları hızla yayılırken, vatandaşın sakin tutumu birçok kişi tarafından takdir topladı.

TEPKİLER GÜNDEME GELDİ

Muhabirin yaptığı bu gaf, izleyiciler arasında uzun süre tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “Daha dikkatli olunmalı” gibi yorumlar yaparken, bazıları ise olayın talihsiz bir iletişim hatası olduğunu belirtti. Kısa süre içinde birçok kişi bu durumu eleştirerek farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.