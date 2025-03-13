Balıkesir’de Hava Durumu: 14 Mart 2025

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Balıkesir’de de hissediliyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 14 Mart 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını takip ediyor. Balıkesir’de, 14 Mart Cuma günü hava durumu nasıl olacak, yağış bekleniyor mu, sıcaklık ölçümleri ne seviyede gerçekleşecek? İşte, Balıkesir için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar.

BALIKESİR’DE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

14 Mart 2025 Cuma günü Balıkesir’de genel olarak hava açık ve güneşli bir seyir izleyecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık 25°C olurken, gece saatlerinde en düşük sıcaklığın 8°C seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların öngörülmediği bu günde, rüzgarın güney-güneybatı yönünden saatte yaklaşık 16 km hızla esmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin hissedilebilir, ancak öğle saatlerine yaklaşıldıkça sıcaklıklar artacak ve daha ılıman bir hava etkili olacak.