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Balıkesir’de Hurdacı Tüfekle Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucunda bir hurdacı tüfekle vuruldu ve şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili olarak zanlı, polisin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Olayın meydana geldiği iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ise olayın seyrini daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.

HURDACI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Hamidiye Mahallesi 1544 Sokak’taki bir hurdacılık iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre alacak verecek tartışması sonrası, olayla ilgili olan Ç.Y. iş yerinden ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra geri döndü. Geri döndüğünde yanında bir tüfekle gelen Ç.Y., burada K.P.’ye ateş açtı. Yaralı, hızla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, olay sonrası hızla harekete geçti ve şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olayın yaşandığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bu görüntüler, kaçış anının detaylarını ve olayın nasıl geliştiğini açıkça gösteriyor.

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