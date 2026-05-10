Balıkesir’de İhale Skandalında Soruşturma İzni Verildi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, Milli Kuvvetler Caddesi’nde bir firma tarafından gerçekleştirilen dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmalar içeren işin ihalesinin, 28 Ekim’de tamamlandığı fakat geçici kabulün 31 Aralık 2024 tarihinde yapıldığı ve sözleşmenin 15 Ocak 2025’te imzalandığı belirtiliyor.

İHALEDE USULSÜZLÜK İDDİASI

İhalede usulsüzlük tespit eden AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin, durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirerek inceleme yapılması talebinde bulunmuştu.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bakanlık, konuyla ilgili soruşturma izni verdiği konusunda bilgi edinildi.