Balıkesir’de İki Araç Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitiriyor, diğer bir kişi ise yaralanıyor. Karamanköy Mahallesi’nde, Emine Ç. (22) yönetimindeki 10 AFN 850 plakalı otomobil, Sefa S’nin (21) kullandığı 06 BMP 170 plakalı otomobille çarpışıyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşıyor. Kazanın sonucunda, sürücü Emine Ç. olay yerinde hayatını kaybediyor. Diğer sürücü Sefa S. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Emine Ç’nin cesedi, olay sonrası bölgedeki incelemelerin ardından Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürülüyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.