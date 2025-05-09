Balıkesir’de İşveren Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENİYOR

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir Ticaret Odası iş birliğinde işverenlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Balıkesirli işverenlere hitap eden İl Müdürü Nazım Balcı, işverenlerin işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli kararlar almalarında yardımcı olmayı hedefleyen kurumun sunduğu programlar hakkında bilgilendirme yaptı. Balcı, işverenleri bu programlardan faydalanmaya davet etti.

İŞGÜCÜ İHTİYACINI KARŞILAMAK

Yılda ortalama 20 bin vatandaşın kurum aracılığıyla Balıkesir’de işe yerleştirildiğini belirten Balcı, işverenlerin nitelikli ara işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için çeşitli kurs ve programlar geliştirdiklerini ve uyguladıklarını aktardı. Ayrıca üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen programları da dile getiren Balcı, 2024 yılında 4 bin 585 üniversite mezunu gencin işe yerleştirildiğini ifade etti. İşverenlerin mavi ve beyaz yakalı işgücü ihtiyaçları için her zaman iş birliğine açık olduklarını belirtti.

KADIN GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR

Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, kadınların iş yerlerinde çalışmasının desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, destek veren kuruma teşekkür etti. Altındiş, kurum ile iş birliğine devam ederek Balıkesirli kadınların istihdamını artırma hedefinde olduklarını söyledi.

PROGRAMLAR HAKKINDA SUNUM YAPILIYOR

Toplantı kapsamında kurumun işverenlere sunduğu Mesleki Eğitim Kursları (MEK), İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) hakkında kuruma bağlı personel tarafından geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısının sonunda işverenlerin katılımıyla soru cevap bölümü gerçekleştirildi. Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdürü Nazım Balcı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Yarış, Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, İl Müdür Yardımcıları Murat Özcan ve Hüseyin Keskin katıldı. Açılış konuşmalarını Balcı ve Altındiş gerçekleştirdi.