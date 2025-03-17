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Balıkesir’de Jandarma 16 Göçmen Yakaladı

JANDARMA EKİPLERİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA DARBE VURDU

Balıkesir’de jandarma ekipleri, 3 ilçe genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadele kapsamında denetim ve keşif çalışmalarını artırdı.

DÜZENSİZ GÖÇ OLAYLARINA MÜDAHALE

Ekipler, yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapabilecek koyları ve kıyı şeridini kontrol ederek, Balya, Susurluk ve İvrindi ilçelerinde 4 düzensiz göç olayına müdahale etti. Yapılan operasyon sonucunda, 2’si Senegal, 14’ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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