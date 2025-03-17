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Balıkesir’de Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu

BALIKESİR’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Balıkesir’de jandarma ekipleri, 10 ilçede toplam 29 farklı adrese yönelik kaçakçılık ve organize suç operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, son bir hafta içinde gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda; Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde meydana gelen 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan kişilere yönelik oluşturulan operasyon düzenlendi.

YAKALANAN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 44 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 7 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bin sahte zeytinyağı, 2 av tüfeği, 2 şarjör, 152 fişek ve 19 bin 400 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 29 şüpheli, haklarında adli işlem başlatılarak yakalandı.

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