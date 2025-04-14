Balıkesir’De Kaçak Hükümlü Yakalandı

KAÇAK HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Balıkesir’de polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında, aranan bir hükümlü yakalandı. Bu şahıs, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda ve cezaevine gönderildi.

HUKUKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son günlerde gerçekleştirdikleri çalışmalarda; Balıkesir, İzmir ve Konya Adli Makamları tarafından hükümlü ve tutuklu olarak aranan bir şahsı, yanına çek kanununa muhalefet suçları eklenmiş olarak Savaştepe İlçesi’nde tespit etti. İlgili şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.