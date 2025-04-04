Balıkesir’de Kapsamlı Huzur Denetimi Yapıldı

BALIKESİR’DE KAPSAMLI HUZUR DENETİMİ

Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde geniş kapsamlı bir huzur denetimi yapıyor. Yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken, suçlu bulunan 106 araç sürücüsüne de para cezası kesiliyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün akşam saat 21.30 ile 23.00 arasında toplam 96 ekip ve 298 personelin katılımıyla asayiş ve trafik kontrollerini gerçekleştiriyor.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE SUÇLARI

Asayiş denetimleri sırasında bin 913 şahıs sorgulanıyor. Sorgulanan kişilerden 3’ü yoklama kaçağı, bir kişi mal beyanında bulunmamak, bir kişi tehdit, bir kişi kayıp şahıs, bir kişi hırsızlık ve bir şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından olmak üzere toplam 8 kişi bulunuyor. Adli ve idari işlemler çerçevesinde, bir kişiden 2.77 gram esrar maddesi ele geçirilirken, “TCK 191” suçundan, bir şahıstan ise bir bıçak elde edilerek “6136 SKM” suçundan işlem yapılıyor. Ayrıca, 2 şahsa kapalı alanda tütün mamulü tüketme (4207 SKM) suçundan idari işlem uygulanıyor.

UMUMA AÇIK YERLERİN DENETİMİ

Denetlenen umuma açık yerler, parklar, bahçeler ve diğer alanlarla birlikte toplam 274 umuma açık yer kontrol ediliyor. Bu denetimler arasında bir iş yerine kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme suçundan dolayı idari para cezası kesiliyor.

TRAFFİK DENETİMLERİ

Trafik denetimlerinde ise bin 110 araç sorgulanıyor. Bu denetimlerin sonucunda 106 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanıyor ve 16 araç da trafikten men ediliyor. Bu kapsamlı denetimler, il genelinde güvenliğin artırılmasına yönelik atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.