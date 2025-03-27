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Balıkesir’de Kaza Yapan Araç Alev Aldı

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KAZANIN DETAYLARI

Balıkesir-Edremit Karayolu Naipli Kavşağı civarında gerçekleşen olayda, V.D. yönetimindeki 10 EH 302 plakalı araç tek taraflı kaza yaparak yanmaya başladı.

ARAÇ YANGINI VE MÜDAHALE

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine hızlıca olay yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sürücü V.D. ve yolcu F.K., diğer vatandaşlar tarafından aracın içinden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ise alev alan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

112 Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yolcu F.K.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan sürücü V.D. hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebine dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

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