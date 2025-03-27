Balıkesir’de Kaza Yapan Araç Yandı

KAZA VE YANGIN OLAYI

Balıkesir-Edremit karayolunda meydana gelen bir kazada, bir araçta yangın çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Balıkesir-Edremit Karayolu Naipli Kavşağı bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, V.D. yönetimindeki 10 EH 302 plakalı araç, tek taraflı bir kaza yaparak yangın çıkardı.

OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sürücü V.D. ve yolcu F.K., vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekibi, yolcu F.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü V.D. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.