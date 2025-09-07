Balıkesir’de Korkutucu Depremler Meydana Geldi

DEPREMİN BİLGİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, 12.35’te meydana geldi ve 7.72 kilometre derinlikte kaydedildi. Bu sarsıntı, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehirde hissedildi. Depremin meydana gelmesiyle birlikte bölgede büyük bir panik oluşurken, jandarma hızla köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

AFAD’DAN YENİ DUYURU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.41’de 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Ardından, saat 20.08’de 4 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi. Saat 23.03’te ise Sındırgı merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu ve bu sarsıntı 6.93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AÇIKLAMA YERLİKAYA’DAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.” ifadesinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

NTV canlı yayınına telefonla katılan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Kınık ve Kertil mahallelerinde iki metruk binanın yıkıldığını aktardı. Sak, deprem sonrasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

PROF. DR. TÜYSÜZ’ün DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Sındırgı merkezli deprem hakkında NTV’de yaptığı değerlendirmede, artçı depremlerin Sındırgı’nın güney kısmında yoğunlaştığını belirtti. Tüysüz, “Araştırmalar yapılmadan net bir şey söylemek hatalı olacaktır.” uyarısında bulunarak, “5,1’e kadar artçıların olması normal. Etkinliği azaldı ve küçüldü. Büyük bir deprem beklentimiz yok. Ancak benzeri büyüklükteki depremlerin yaşanması olası.” dedi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN DEPREMLER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde daha önce, 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem geniş bir alanda hissedilmiş ve Sındırgı’daki bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk 15 yapının yıkılmasına yol açmıştı. Bu sarsıntıda bir kişi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi yaralanmıştı.