Balıkesir’de Lodos Balık Fiyatını Artırdı

BALIK FİYATLARINDA CİDDİ YÜKSELİŞ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Balık Hali’nde ocak ayının son günlerinde balık fiyatları dikkate değer bir şekilde arttı. Havanın olumsuz koşulları ve denizden gelen balık miktarının azalması, fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oldu. Balıkçılar, özellikle lodosun balık stoğunu azalttığını ve bunun tezgâhlara olan yansımasını açıkça ifade ediyor.

BALIKÇILARDAN AÇIKLAMALAR

Balıkçı Barış Yıldız, hava koşullarının balık arzını azalttığını ve bunun sonucunda fiyatların yukarı yöne doğru hareket ettiğini belirtiyor. Yıldız, “Bandırma Balık Hali’ne şu sıralar balık az geliyor. Bu da otomatik olarak fiyatları yukarı çekiyor. Şu an Karadeniz’den hamsi gelmeye başladı ve fiyatlar biraz düştü, ancak yine de yüksek. Marmara hamsisi az çıktığı için kilosu 300 TL’den satılıyor. Karadeniz hamsisi ise 250 TL’ye tezgâhta. Kolyoz 150 TL, istavrit 150 TL, çipura ise tane olarak 150-200 TL arasında değişiyor” diyor.

VATANDAŞIN İLGİSİ DÜŞTÜ

Balık fiyatlarındaki artış, vatandaşların balığa olan ilgisini de azaltmış durumda. Balıkçı esnafı, bu fiyat artışının satışları olumsuz etkilediğini vurguluyor. Barış Yıldız, “Balık pahalı olunca vatandaş haliyle daha az alıyor. İstediğimiz satışı yapamıyoruz. Hava şartları düzelirse, balık bollaşır ve fiyatlar düşer. Biz de vatandaşın daha uygun fiyatlara balık yemesini isteriz” ifadelerini kullanıyor.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Bandırma Balık Hali’ndeki güncel fiyatlar ise şu şekilde: “Hamsi (Karadeniz) 250 TL/kg, hamsi (Marmara) 300 TL/kg, kolyoz 150 TL/kg, istavrit 150 TL/kg, çipura 150-200 TL/tane, sardalya 150 TL/kg, uskumru 150 TL/kg, çinekop 500 TL/kg, Karadeniz tekir & barbun 400 TL/kg, palamut 250 TL/tane, deniz çipura 200 TL/tane.” Balıkçılar, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte balık miktarının artmasını ve fiyatların aşağı yönlü hareket etmesini umut ediyor.