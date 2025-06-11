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Balıkesir’de Narkotik Ekipleri Operasyon Yaptı

Balıkesir’de narkotik operasyonu

NARKOTİK EKİPLERİNİN OPERASYONU

Balıkesir’de gerçekleştirilen bir operasyonda narkotik ekipleri, 18 parça halinde toplam 19 kilo 888 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon, il merkezinde Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılıyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen maddeler ile ilgili olarak M.S. (30), H.A. (32) ve M.H.A. (38) isimli şahıslar hakkında narkotik madde ticareti suçundan işlemler başlatıldı. Bu durum, Balıkesir’deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

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