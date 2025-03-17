Balıkesir’de Okullar Salı Günü Tatil Mi?

YAĞIŞLI HAVALAR TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yağışlar başlamış durumda. Özellikle Balıkesir ilinde, okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha etkili kar yağışı uyarısı yapıyor. Balıkesir’de okulların tatil durumu henüz belirlenmedi. 18 Mart Salı günü için Balıkesir Valiliği’nden açıklama gelmedi.

KUZEYDEN GELEN KUVVETLİ RÜZGAR

Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu rüzgarın hızı 50-70 km/saat olarak tahmin ediliyor; Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise bu hız 80-90 km/saat olabilir. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen bu kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor.

ZRİ İLE İLGİLİ DİKKAT UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında, 18 Mart Salı öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 18 Mart Salı gece saatlerinden itibaren yaşanacak olan zirai don hadisesinin, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar başta olmak üzere, zirai don tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için sağlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi önem arz ediyor. 18 Mart 2025 Salı öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklentisi mevcut. 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olabileceği bildirilmekte. İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise yer yer tam fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı yine dikkatli olunmalı.