Balıkesir’de Operasyonlar Gerçekleştirildi

POLİS OPERASYONLARIYLA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir’de düzenlenen polis operasyonları kapsamında, Ayvalık’ta gümrük kaçağı tütün ve sigara ürünleri ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalık KOM Büro Amirliği ekipleri bir şüphelinin işyerinde gerçekleştirdiği aramada çeşitli miktarlarda kaçak sigara ve tütün ürünleri buldu. Ele geçirilenler arasında “61 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 150 paket ısıtılmış tütün kartuşu, 43 paket pipo tütünü, 75 adet puro, 261 paket tütün sarma kağıdı” ve “47 paket sigara filtresi” yer aldı. Olayla ilgili yakalanan C.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlemler başlatıldı.

NARKOTİK EKİPLERİ KOKAİN ELE GEÇİRDİ

Diğer taraftan, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen bir çalışmada ise toplamda “50.40 gram kokain” bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak yakalanan bir kişi hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu (TCK 188) kapsamında tahkikat başladı.