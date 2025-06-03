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Balıkesir’de Orman Yangını Kontrol Ediliyor

ORMAN YANGINI BALIKESİR’DE ÇIKTI

Dursunbey ilçesinde, orman alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Dursunbey’e bağlı Adaören Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İHBARETİ ALAN EKİPLER BÖLGEYE HIZLA GİTTİ

Yangını görenlerin yaptığı ihbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleleri sürdürüyor.

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