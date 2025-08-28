Balıkesir’de Orman Yangınları Denetimleri Artıyor

DENETİMLER ARTIRILDI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliğini artırmak amacıyla il genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Yaz döneminde orman yangınlarının önlenmesi için yapılan çalışmalar yanı sıra, Balıkesir Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda 15 Haziran-30 Eylül 2025 tarihlerinde ormanlara girişlerin yasak olduğu bildiriliyor. Bu süreçte anız yangınlarının önlenmesi, hasat ve balya bağlama işlemlerinin durdurulmasına yönelik çeşitli yasaklar da yürürlüğe girmiş durumda.

ÇEŞİTLİ KONTROLLERE DEVAM EDİLİYOR

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, atlı ve motorize jandarma timleri ile sivil ekiplerin desteği sayesinde ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetimler artırmış durumda. Ekipler, İHA ve drone destekli uçuşlar gerçekleştirerek orman yangınlarına hassas olan bölgelerde sürekli bir gözetim sağlıyor. Yangın sezonu boyunca bu tür faaliyetlerin devam edeceği ifade ediliyor.

OLAYLARIN VERİLERİ

2025 yılı içerisinde Balıkesir genelinde toplam 192 yangın olayı meydana geldi. Bu olaylar, kasten orman yakma 1, taksirle orman yangınına sebebiyet verme 17, doğal nedenlerle çıkan yangın 8, anız yangını 1, taksirle yangına neden olma 45, ormanlık alana giriş yasağına aykırı hareket 15 ve emre aykırı davranış 105 başlıkları altında toplandı. Elde edilen verilere göre, olaylarla ilgili toplam 219 şüpheli yakalandı, 21 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 3’ü tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

IDAREİ PARA CEZALARI UYGULANDI

Yasaklara uymayan 165 kişiye, anız yakmak 1, ateş yakmak 78, hasat yasağına uymamak 6, mangal yakmak 17 ve su tankeri bulundurmamak 3 gibi çeşitli kabahatlerden dolayı toplam 525 bin 634 TL idari para cezası verildi.