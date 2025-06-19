Balıkesir’de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Balıkesir’in ormanlık alanında çıkan yangına ekipler, hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangın, Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar kırsal mahallesi yakınlarında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından, yangının olduğu bölgeye birçok yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere, helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile müdahale ediliyor. Ekiplerin saha çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildiriliyor.