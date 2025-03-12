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Balıkesir’de Otomobil Kazası: İki Yaralı

EDREMİT’TE TRAFİK KAZASI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, kaldırıma çarparak savrulan otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Elde edilen bilgilere göre kaza, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Kipa AVM yakınlarında gerçekleşti. İ.D.G. yönetimindeki 17 RH 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil, güçlükle durabildi.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda sürücü ve araçta bulunan I.A.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılara yönelik ilk müdahale yapıldıktan sonra, Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedilen kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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