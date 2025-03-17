Balıkesir’de Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir’deki şehirler arası otobüs terminaline oldukça yakın bir noktada park halindeki bir araç yangın sonucu tamamen kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, Altıeylül ilçesinin Ayşebacı Mahallesi girişi civarındaki otobüs terminalinin yanındaki boş arazide park eden 10 ANM 266 plakalı araçta aniden yangın başladı.

CİVARDAKİLER YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yangını gören bazı vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak, yangın sonucunda araç ciddi şekilde zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.