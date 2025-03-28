Balıkesir’de Şehit Yüzbaşı Anıldı

ANMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 28 Mart 1915 tarihinde hayatını kaybeden Şehit Yüzbaşı Necati Bey’i Zağnos Paşa Camisi haziresindeki kabri başında andı. Anma etkinliğine İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga asker katılarak, Şehit Yüzbaşı’nın kabrine karanfil bıraktı ve dua etti.

ŞEHİT NECATİ BEY’İN KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Balıkesir’in Zağnos Paşa Camisi haziresinde, aile dışında tek bir kabirle anılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Necati Bey, Tümgeneral Nurettin Alkan ve beraberindeki askerler tarafından ziyaret edildi. Tümgeneral Alkan, yaptığı açıklamada “Tarihçi Aydın Ayhan’dan aldığımız bilgi sonucu Zağnos Paşa Camisi önündeki hazirede genellikle Zağnos Paşa’nın ailesinin mezarlarının olduğunu öğrendik. Ailenin dışında burada sadece Çanakkale Şehidi Yüzbaşı Necati Bey’in kabrinin bulunduğunu araştırmalar neticesinde bulduk” dedi.

VEFA BORCU ANILDI

Alkan, ayrıca bu anıt mezarın, Zağnos Paşa haziresinde yapılmış son mezar olduğunu ve bu şehidin gömülmesinden sonra buraya başka birinin gömülmediğini kaydetti. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olarak Şehit Yüzbaşı Necati Bey’i Balıkesir halkına tanıtma kararı aldıklarını belirten Alkan, “Bu şehit jandarma yüzbaşısına Balıkesir’in bir vefa borcu var” şeklinde konuştu. Anma etkinliği, Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrası, Tarihçi Aydın Ayhan, Hoca Salih Dülger, Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga jandarma askeri tarafından mezarına karanfil bırakılıp dua edilerek son buldu.