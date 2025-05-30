Balıkesir’de Şiir ve Müzik Etkinliği

ETKİNLİKTE ŞİİR VE MÜZİK BİR ARADA

Balıkesir’de, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Edebiyat Akademisi ve Müzik Akademisi öğretmenleri “Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir” etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte, öğretmenler müzik eşliğinde bestelenmiş şiirlerini sahnelediler. İki akademinin iş birliğinde düzenlenen bu etkinlik, BM 75. Yıl Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Edebiyat Akademisi şiir kısmını, Müzik Akademisi ise şarkı kısmını üstlendiği organizasyonda öğretmenler, şiir ve şarkı dolu unutulmaz bir gece yaşadı.

ŞİİRLERİN SESLENDİRİLMESİ VE BESTELENMESİ

Edebiyat Akademisi Koordinatörü Bedia Narlı’nın öncülüğünde, öğretmenler tarafından belirlenen 25 şiir sırasıyla okunarak izleyicilere sunuldu. Müzik Akademisi Koordinatörü Evrim Tan ise, bestelenmiş şiirleri kanun sanatçısı Anıl İbrahim Yıldırım ile birlikte seslendirdi. Etkinlik süresince okunan şiirlere dair bilgiler öğretmenlerle paylaşıldı ve bestekarları ile yazılış hikayeleri hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler ve katılımcılar, şiir ve müzik ile dolu bu özel gecede keyifli anlar yaşadı.