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Balıkesir’de Şubat Ayında 2,667 Konut Satıldı

BALIKESİR’DE KONUT SATIŞI

Şubat ayında Balıkesir’de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplamda 2 bin 667 konut satıldı. Aynı dönemde, Türkiye genelinde Ocak ayında 112 bin 818 konut satışı yapıldı.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ DURUM

TÜİK’ten gelen bilgilerde, “Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu” ifadesi yer aldı. Konut satışlarında en yüksek rakamlara ulaşan iller ise 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olarak sıralandı. En düşük konut satışının gerçekleştiği iller ise sırasıyla 24 ile Ardahan, 73 ile Bayburt ve 70 ile Tunceli oldu.

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