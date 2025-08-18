Balıkesir’de Sürekli Depremler Meydana Geliyor

SON DEPREMLER BALIKESİR’DE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Balıkesir Sıngırdı’da meydana gelen depremler bitmek bilmiyor. Gece saatlerinden itibaren bölgede gerçekleşen sarsıntılar, halkta çeşitli endişelere neden oluyor.

KENTTE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN MİKTARI

Balıkesir Sındırgı’da son kaydedilen depremler şu şekilde gerçekleşti: İlk olarak, saat 03.14’te 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından, sabah saat 06.00’da 3.5 ve tekrar 06.00’da 3.9 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Bu gelişmeler, bölgedeki sarsıntıların sıklığını artırıyor.