Balıkesir’de Sürekli Depremler Meydana Geliyor

SON DEPREMLER BALIKESİR’DE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Balıkesir Sıngırdı’da meydana gelen depremler bitmek bilmiyor. Gece saatlerinden itibaren bölgede gerçekleşen sarsıntılar, halkta çeşitli endişelere neden oluyor.

KENTTE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN MİKTARI

Balıkesir Sındırgı’da son kaydedilen depremler şu şekilde gerçekleşti: İlk olarak, saat 03.14’te 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından, sabah saat 06.00’da 3.5 ve tekrar 06.00’da 3.9 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Bu gelişmeler, bölgedeki sarsıntıların sıklığını artırıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolculuk eden bir otobüs virajda devrildi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı.
İzban Seferleri İş Bırakma Nedeniyle İptal

Kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi, demiryolu ulaşımını sekteye uğrattı. İzmir’de İZBAN seferleri, TCDD personelinin katılımıyla tamamen durduruldu.

