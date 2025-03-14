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Balıkesir’de Tek Kişilik Protesto Arbedesi

PROTESTO EYLEMİ

Balıkesir’de bir şahıs, şehir merkezinde tek başına siyasi bir gösteri düzenleyerek partilere hakaret etti. Protestocu, eliyle zafer işareti yaparken, çevredeki bir vatandaş bu duruma itiraz etti. “Zafer işareti yapamazsın” diyerek tepki gösteren bu kişi ile protestocu arasında kısa bir tartışma yaşandı.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞ

Balıkesir’deki Toplu Taşıma Merkezi’nde kendince siyasi bir mesaj vermek için zafer işareti yapan adama başka bir vatandaş karşılık vererek tepki gösterdi. Kısa süren arbede sonrasında, protestocu olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

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