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Balıkesir’de Tek Taraflı Kaza: 5 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE KURBANLARI

Balıkesir’de İzmir-İstanbul çevreyolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucunda, bir otomobil takla atarak bir ağaca çarptı. Olay, Balıkesir İzmir yolu çevreyolu üzerindeki Karamanköy Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. Bursa istikametine doğru giden 35 HUM 28 plakalı otomobil, köprü yakınında takla atarak yol kenarındaki ağaca çarpıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

112 Acil Servis çağrısına yanıt veren itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kazaya müdahale işlemlerini başlatıyor. Araçta bulunan 5 kişi, araç şoförü M.Y. ile aynı aileden A.Y., M.Y. ve A.Y. ile birlikte yaralı olarak 112 ekiplerine teslim ediliyor. İtfaiye ekipleri, muhtemel bir araç yangınına karşı tüm önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturmanın da başlatıldığı belirtiliyor.

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