Balıkesir’de Temmuz Ayında 3.153 Konut

BALIKESİR’DE KONUT SATIŞI VERİLERİ

Balıkesir’de temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplamda 3 bin 153 konut satışı gerçekleşti. Ülke genelinde ise haziran ayında konut satışları 142 bin 858 olarak belirlendi.

TÜİK AÇIKLAMALARI

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu” bilgisi paylaşıldı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olarak belirlendi. En düşük satışların gerçekleştiği iller ise 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari şeklinde sıralandı.