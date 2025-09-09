Haberler

Balıkesir’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

DEVRELEN TIRDA YARALANMA OLAYI

Balıkesir’de yaşanan bir trafik kazasında, devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Susurluk-Balıkesir kara yolunda seyreden 34 FAZ 007 plakalı paketli gıda yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrol dışına çıkarak devrildi.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Tırın içinde sıkışan sürücü, Balıkesir İtfaiyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

